پوتین در نشست گروه ۲۰ شرکت نمی‌کند

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که رئیس‌جمهور روسیه در نشست گروه بیست شرکت نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، به رسانه‌ها گفته است که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، شخصا در اجلاس گروه بیست در آفریقای جنوبی شرکت نخواهد کرد.

سخنگوی کرملین در مورد شرکت روسیه در اجلاس گروه بیست در آفریقای جنوبی گفت: «پوتین شخصا شرکت نخواهد کرد، اما روسیه در سطح شایسته‌ای نمایندگی خواهد داشت. در زمان مناسب به شما اطلاع خواهیم داد که چه کسی به آنجا خواهد رفت».

نشست گروه بیست در تاریخ ۲۲ و ۲۳ نوامبر در ژوهانسبورگ برگزار خواهد شد. پس از پایان آن، ریاست گروه بیست از آفریقای جنوبی به ایالات متحده منتقل خواهد شد.

 

