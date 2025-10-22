ونس:
باید غزه را بازسازی کنیم
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «جی. دی. ونس»، معاون رئیسجمهور آمریکا، بار دیگر خوشبینی خود را مبنی بر حفظ آتشبس بین اسرائیل و حماس، حتی با وجود «کارهای قابل توجه باقی مانده» ابراز کرد.
این مطلب در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل مطرح شد.
ونس گفت: «من مشتاقانه منتظر همکاری با نخست وزیر نتانیاهو در مورد طرح صلح غزه هستم. این یک کار دشوار خواهد بود.»
وی ادامه داد: «ما باید غزه را بازسازی کنیم. این کار آسان نخواهد بود.»