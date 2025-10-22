خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و مودی در رابطه با مسائل تجاری

گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و مودی در رابطه با مسائل تجاری
کد خبر : 1703745
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر هند در رابطه با مسائل تجاری به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در رابطه با  مسائل تجاری و دیگر مسائل به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

مودی امروز -چهاشنبه- در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «رئیس جمهور ترامپ، از شما بابت تماس تلفنی و تبریک گرم برای مراسم دیوالی متشکرم».

مودی افزود: «در فستیوال نورا، باشد که دو دموکراسی ما به روشنی سازی جهان با امید ادامه دهند و عالیه تروریسم در هر شکلی ادامه دهند».

ترامپ نیز در این باره گفت که گفت‌وگوی فوق العاده‌ای داشت و دو طرف در رابطه با تجارت نیز مذاکره کردند.

وی گفت: «ما در رابطه با چیزهای زیادی حرف زدیم، اما مهم تر لاز همه در رابطه با تجارت جهانی گفت‌وگو کردیم».

رئیس جمهور آمریکا افزود: «مودی قصد ندارد نفت زیادی از روسیه بخرد،  او هم مانند من می‌خواهد پایان یافتن جنگ روسیه و اوکراین را ببینم».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ