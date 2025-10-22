به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در رابطه با مسائل تجاری و دیگر مسائل به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

مودی امروز -چهاشنبه- در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «رئیس جمهور ترامپ، از شما بابت تماس تلفنی و تبریک گرم برای مراسم دیوالی متشکرم».

مودی افزود: «در فستیوال نورا، باشد که دو دموکراسی ما به روشنی سازی جهان با امید ادامه دهند و عالیه تروریسم در هر شکلی ادامه دهند».

ترامپ نیز در این باره گفت که گفت‌وگوی فوق العاده‌ای داشت و دو طرف در رابطه با تجارت نیز مذاکره کردند.

وی گفت: «ما در رابطه با چیزهای زیادی حرف زدیم، اما مهم تر لاز همه در رابطه با تجارت جهانی گفت‌وگو کردیم».

رئیس جمهور آمریکا افزود: «مودی قصد ندارد نفت زیادی از روسیه بخرد، او هم مانند من می‌خواهد پایان یافتن جنگ روسیه و اوکراین را ببینم».

