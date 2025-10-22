خبرگزاری کار ایران
یک نظر سنجی نشان داد:

حمایت بیش از نیمی از مردم آمریکا از به رسمیت شناختن کشور فلسطین

کد خبر : 1703737
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک نظرسنجی خبر داد که بیش از نیمی از مردم آمریکا معتقدند که کشورشان باید فلسطین را به رسمیت بشناسد.

نظرسنجی رویترز-ایپسوس خبر داد که  ۵۹ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که کشورشان باید کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

این نظرسنجی گزارش داد: «۸۰ درصد از دموکرات‌ها و ۴۱ درصد از جمهوری‌خواهان از به رسمیت شناختن کشور فلسطین حمایت می‌کنند».

بنا به این نظرسنجی،  ۵۱ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که اگر آتش‌بس غزه برقرار بماند، رئیس‌جمهور آمریکا شایسته تقدیر است، در مقایسه با ۴۲ درصد که چنین فکری نمی‌کنند. 

