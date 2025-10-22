به گزارش ایلنا، واشنگتن در اجرای آتش‌بس شکننده نوار غزه با چالشی جدید مواجه شده است؛ چالشی که نشان‌دهنده ناکامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در قانع کردن کشورها برای اعزام نیروهای بین‌المللی به منظور حفظ ثبات در این باریکه است.

براساس گزارش روزنامه عبری «معاریو»، تاکنون پیشرفت قابل‌توجهی در تشکیل نیرو به دست نیامده و دلیل اصلی آن ابهام و نبود شفافیت درباره ماموریت این نیرو است. نمایندگان برخی کشورهایی که نامشان برای شرکت در این ماموریت مطرح شده، در جلسات غیررسمی گفته‌اند تا وقتی ماموریت و وظایف این نیرو به‌طور دقیق مشخص نشود، حاضر به اعزام سرباز نیستند.

کارشناسانی همچون غیث العمری از موسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن می‌گویند احتمال اعزام نیروهای عربی به غزه بسیار کم است، چرا که این کشورها نگران درگیر شدن مستقیم با گروه حماس هستند، حتی اگر حضورشان در قالب راه‌حل دو کشوری باشد- موضوعی که اسرائیل با آن مخالف است.

وظیفه اصلی این نیروی بین‌المللی تامین امنیت مناطقی است که اسرائیل از آن خارج شده، و همچنین جلوگیری از قاچاق سلاح، توزیع کمک‌های انسانی و آموزش پلیس فلسطین اعلام شده است.

روزنامه معاریو می‌افزاید که این نیرو نقش حیاتی در تبدیل آتش‌بس کنونی به توافقی پایدار و ایجاد صلحی پایدار بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها دارد. با این حال، نگرانی کشورهایی که قرار است در این ماموریت شرکت کنند از احتمال به‌کارگیری نیروهایشان در جنگ به نفع اسرائیل، باعث تردید آنها شده است. برخی کشورها حتی حاضر به استقرار نیروهای خود در مراکز اصلی غزه نیستند، زیرا حماس و شبکه تونل‌های آن تهدیدی جدی برای آنها محسوب می‌شود.

در حالی که تنش‌ها بین حماس و اسرائیل طی روزهای اخیر افزایش یافته، میانجی‌گران مذاکرات آتش‌بس خواستار تسریع روند اعزام نیروهای بین‌المللی برای تثبیت وضعیت و جلوگیری از تثبیت کنترل حماس بر نیمی از نوار غزه شده‌اند.

یکی از شروط اصلی موفقیت طرح آمریکایی، خلع سلاح حماس است، اما رهبران این جنبش قاطعانه با آن مخالفت می‌کنند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز پیشتر هشدار داده که در صورت عدم خلع سلاح داوطلبانه، اسرائیل با قاطعیت بیشتری حماس را از بین خواهد برد.

جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌اس» تصریح کرد که اعزام نیروهای بین‌المللی باید پیش از تشکیل دولت محلی فلسطینی در غزه انجام شود و این اقدام به تنهایی می‌تواند زمینه‌ساز خلع سلاح حماس باشد.

از سوی دیگر، نتانیاهو به شدت با دخالت گسترده نیروهای بین‌المللی در غزه مخالفت کرده و تاکید کرده است که دولت فلسطین کنترل غزه را نخواهد داشت.

محمد مصطفی، نخست‌وزیر فلسطین گفته بعد از جنگ به‌تدریج در غزه فعالیت می‌کنند، اما زمان‌بندی مشخصی نداده و تاکید کرده هنوز خیلی از موضوعات مربوط به حکمرانی، امنیت و لجستیک روشن نیست.

