ونس با نتایناهو دیدار کرد

معاون رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به مقال از آناتولی، «جی‌دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی جهت گفت‌‎وگو درباره اجرای توافق آتش‌بس غزه دیدار کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی منتشر شده، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همسرش از معاون رئیس جمهور ایالات متحده  و همسرش  در دفتر نتانیاهو در  قدس اشغالی استقبال  کردند. 

جزئیاتی بیشتر در رابطه   با محتوای این گفت‌وگو  فاش نشده است.

به گزارش رسانه های صهیونیستی، ونس  همچنین قرار است  با «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی دیدار کند، 

  

