مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اردوغان با امیر قطر دیدار کرد

اردوغان با امیر قطر دیدار کرد
رئیس جمهور ترکیه با امیر قطر، در دوحه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، امروز -چهارشنبه، با «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر در دوحه دیدار کرد. 

دیدار میان اردوغان و آل ثانی پشت درهای بسته در حال برگزاری است.

اردوغان،  پس از سفر به کویت،  روز گذشته برای سفری رسمی به دعوت امیر قطر وارد دوحه پایتخت این کشور شد.

 به دنبال این دیدار، هیئت های ترکیه و قطر نیز قرار است تا  گفت‌گوهایی داشته باشند و در مراسم امضای تعدای از توافقنامه های دوجانبه شرکت کنند.

