اروپا خواهان صلح در اوکراین نیست

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رابرت فیکو» نخست وزیر اسلواکی بارو دارد که اتحادیه اروپا اگر واقعا خواهان صلح در اوکراین است باید هرچه در توان دارد را برای برگزاری نشست هرچه سریعتر میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در بوداپست انجام دهد.

فیکو در فیسبوک نشوت: «اگر اتحادیه اروپا واقعا یک صلح سریع در اوکراین می‌خواهد، موپوعی که به ان باور ندارم، باید هرچه سریعتر هرچه در توان دارد انجام دهد تا دیدار ترامپ-پوتین، در سریعترین زمان و بدون هیچ مانعی در بوداپست برگزار شود».

وی اظهار داشت: «موضع رسمی من این است، دیدار هرچه سریعتر و بدون مانع ترامپ-پوتین در بوداپست، و با حمایت کامل اتحادیه اروپا».

نسخت وزیر اسلواکی اشاره کرد که شواهد آشکاری از تلاش‌ها برای جلوگیری از دیدار پوتین-ترامپ، به هر قیمتی وجود دارد.

فیکو تاکید کرد: «من همیشه گفته‌ام که اتحادیه اروپا به یه کابینه جنگی بدل شده و بخش قابل توجهی از کشورهای عضو اتحادیه از جنگ در اوکراین حمایت می‌کنند چرا که در باور ساده لوحانه آنها این راه ممکن برای ضعیف کردن و شکست روسیه است».

انتهای پیام/