به گزارش ایلنا، روزنامه اماراتی «الخلیج» در گزارشی اعلام کرد که اظهارات تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در لبنان، تهدیدی آشکار علیه این کشور به‌شمار می‌رود. این تهدید به گونه‌ای است که اگر لبنان در مسئله خلع سلاح حزب‌الله تردید کند، تل‌آویو ممکن است به صورت یک‌جانبه و با پیامدهای شدید وارد عمل شود. این روزنامه همچنین تاکید کرده که این موضع نشان می‌دهد واشنگتن مانعی برای حمله گسترده اسرائیل به لبنان نمی‌بیند.

روزنامه الخلیج نوشت: به نظر می‌رسد آمریکا و اسرائیل معتقدند که برای اعمال فشار و کنترل بر لبنان، یک جنگ جدید لازم است؛ چون هنوز گروه‌هایی هستند که با خواسته‌های تل‌آویو و طرح صلح ترامپ مخالفت می‌کنند. یکی از این خواسته‌ها، خلع سلاح حزب‌الله است. در همین حال، اسرائیل به تعهدات خود طبق قطعنامه 1701 و توافق آتش‌بس 27 نوامبر 2024 عمل نکرده و آمریکا و فرانسه نیز در اجرای این توافق‌ها و فشار به تل‌آویو، اقدام جدی انجام نداده‌اند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که در نبود هرگونه تضمین خارجی برای حمایت از لبنان، این کشور ممکن است در معرض پذیرش تحمیل‌ها یا مواجهه با شرایط بسیار سخت قرار گیرد، مشابه تجربه نوار غزه.

روزنامه همچنین به موافقت لبنان با مذاکرات غیرمستقیم درباره مرزهای زمینی اشاره کرد، مشابه مذاکراتی که پیش‌تر درباره مرزهای دریایی انجام شده بود. اما مشکل اصلی، مواضع اسرائیل است که با حمایت آمریکا، شرایط مذاکره مستقیم را تنها بر اساس خواسته‌های خود تعیین می‌کند. اگر لبنان این خواسته‌ها را نپذیرد، با فشارهای سیاسی، اقتصادی، مالی و حتی نظامی روبرو خواهد شد و در عین حال کمکی برای بازسازی کشور دریافت نمی‌کند.

در پایان گزارش آمده است که این شرایط ممکن است لبنان را به سمت پذیرش طرح عادی‌سازی روابط با اسرائیل در چارچوب برنامه جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا سوق دهد. با این حال، مقاومت و ثبات لبنان همواره خط قرمز این کشور در برابر تجاوزات بوده و حمایت از حزب‌الله همچنان محور اصلی امنیت و بازدارندگی در منطقه به شمار می‌رود.

