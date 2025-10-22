خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجارستان به تعویق افتادن اجلاس آتی رهبران روسیه و آمریکا را تکذیب کرد

مجارستان به تعویق افتادن اجلاس آتی رهبران روسیه و آمریکا را تکذیب کرد
کد خبر : 1703655
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ‌خارجه مجارستان، ‌به تعویق افتادن اجلاس آتی روسیه و آمریکا در بوداپست را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک‌، «پیتر سیارتو»، وزیر ‌خارجه مجارستان، ‌به تعویق افتادن اجلاس آتی روسیه و آمریکا در بوداپست را تکذیب کرد و خاطرنشان کرد که در ابتدا هیچ تاریخی تعیین نشده بود.

سیجارتو گفت: «من واقعاً امیدوارم که این اجلاس برگزار شود. هنوز هیچ تاریخی اعلام نشده است، بنابراین اگر تاریخی اعلام نشود، نمی‌فهمم تعویق به چه معناست.»

وی ابراز امیدواری کرد که کشورهای اروپایی پرواز ‌ئیس‌جمهور روسیه، به مجارستان برای اجلاس با ‌رئیس جمهور آمریکا را تضمین کنند، در غیر این صورت مشخص خواهد شد که آنها صلح نمی‌خواهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ