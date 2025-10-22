مجارستان به تعویق افتادن اجلاس آتی رهبران روسیه و آمریکا را تکذیب کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک‌، «پیتر سیارتو»، وزیر ‌خارجه مجارستان، ‌به تعویق افتادن اجلاس آتی روسیه و آمریکا در بوداپست را تکذیب کرد و خاطرنشان کرد که در ابتدا هیچ تاریخی تعیین نشده بود.

سیجارتو گفت: «من واقعاً امیدوارم که این اجلاس برگزار شود. هنوز هیچ تاریخی اعلام نشده است، بنابراین اگر تاریخی اعلام نشود، نمی‌فهمم تعویق به چه معناست.»

وی ابراز امیدواری کرد که کشورهای اروپایی پرواز ‌ئیس‌جمهور روسیه، به مجارستان برای اجلاس با ‌رئیس جمهور آمریکا را تضمین کنند، در غیر این صورت مشخص خواهد شد که آنها صلح نمی‌خواهند.

