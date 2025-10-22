به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دولت ژاپن امروز -چهارشنبه- گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده دوشنبه آتی برای سفری ۳ روزه وارد ژاپن می‌شود.

خبرگزاری کیودو گزارش داد: «مینرو کیهارا مشاور ارشد کابینه ژاپن گفت که ترامپ در جریان سفر خود با امپراتور ناروهیتو و سانائه تاکاچی نخست وزیر به تازگی منصوب شده دیدار می‌کند».

کیهارا گفت: «سفر رئیس جمهور ترامپ فرصتی بسیار معنادار برای تقویت بیشتر اتحاد ژاپن و ایالات متحده است».

این اولین سفر ترامپ به ژاپن پس از نزدیک به ۶ سال خواهد بود.

