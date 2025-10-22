خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انور قرقاش:

گفت‌وگوها برای استقرار نیروهای امنیتی در غزه در جریان است

گفت‌وگوها برای استقرار نیروهای امنیتی در غزه در جریان است
کد خبر : 1703628
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور دیپلماتیک رئیس امارات گفت که گفت‌وگوهایی برای استقرار نیروهای امنیتی در غزه، در جریان است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «انور قرقاش» مشاور دیپلماتیک رئیس امارات  متحده عربی  گفت که گفت‌وگوها در رابطه با استقرار نیروهای  امنیتی در غزه در جریان  است.

قرقاش گفت: «کارهای بیشتری برای تضمین جریان کمک‌های بشردوستانه به غزه باقی مانده است».

وی همچنین گفت که گفت‌وگوهایی درباره استقرار نیروهای امنیتی در خاک غزه، که یکی از مفاد طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده  برای آتش‌بس غزه است، جریان دارد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ