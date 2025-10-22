انور قرقاش:
گفتوگوها برای استقرار نیروهای امنیتی در غزه در جریان است
مشاور دیپلماتیک رئیس امارات گفت که گفتوگوهایی برای استقرار نیروهای امنیتی در غزه، در جریان است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «انور قرقاش» مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی گفت که گفتوگوها در رابطه با استقرار نیروهای امنیتی در غزه در جریان است.
قرقاش گفت: «کارهای بیشتری برای تضمین جریان کمکهای بشردوستانه به غزه باقی مانده است».
وی همچنین گفت که گفتوگوهایی درباره استقرار نیروهای امنیتی در خاک غزه، که یکی از مفاد طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده برای آتشبس غزه است، جریان دارد.