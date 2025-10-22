به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یه مقام کاخ سفید روز گذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز، با «مارک روته» دبیرکل ناتو، دیدار می‌کند.

این مقام جزئیات بیشتری درباره این دیدار فاش نکرد.

ناتو همچنین ضمن تایید این دیدار اعلام کرد این رهبران قرار نیست در جمع رسانه‌ها سخنرانی کنند.

پیشتر در روز دوشنبه، یک مقام دیگر کاخ سفید اعلام کرد که برنامه دومین نشست میان ترامپ و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، پس از آنچه مقامات به عنوان تماس سازنده میان «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه و «مارکو روبیو» همتای آمریکایی خواندند، به تعویق افتاد.

