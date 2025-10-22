خبرگزاری کار ایران
سفر ونس به اسرائیل،‌ برای نظارت بر نتانیاهو است

سفر ونس به اسرائیل،‌ برای نظارت بر نتانیاهو است
روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که سفر معاون رئیس‌جمهور آمریکا به اراضی اشغالی، برای نظارت بر اقدامات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، واشنگتن پست گزارش داد که سفر «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا به اراضی اشغالی پیامی آشکار به تمامی طرف‌ها بود که ایالات متحده در این مورد مسئول است.

 این رسانه گزارش داد که این سفر همچنین پیامی به همراه داشت که واشنگتن عبور موفق توافق آتش‌بس در غزه به مرحله بعد را تضمین می‌کند.

واشنگتن پست به نقل از «گیل تالشر» استاد علوم سیاسی در دانشگاه عبری قدس اشغالی نوشت: « این سفر همچنین به معنی نظاتر بر اقدامات بنیامین نتانیاهو  نخست وزیر رژیم صهیونیستی  و تعهد او بر عدم ادامه جنگ در غزه است».

وی این اقدام را نشانه‌  ضعف رژیم صهیونیستی  در مقابل دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دانست.

تالشیر افزود که حضور ونس در این زمان، نشان دهنده تمایل واشنگتن برای نظارت مستقیم بر تحولات میدانی و سیاسی در منطقه است تا از ادامه توافق در مسیر درست اطمینان حاصل شود و از هرگونه تشدید تنش که می‌تواند روند دیپلماتیک را از مسیر خود خارج کند، جلوگیری شود.

 

 

 

