جمهوری‌خواهان آمریکا مصالحه بر سر تعطیلی دولت را رد کردند
نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا و دولت این کشور هرگونه مصالحه با دموکرات‌ها در مورد از سرگیری بودجه دولت فدرال را که از نیمه‌شب اول اکتبر به حالت تعلیق درآمده بود، رد کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا و دولت این کشور هرگونه مصالحه با دموکرات‌ها در مورد از سرگیری بودجه دولت فدرال را که از نیمه‌شب اول اکتبر به حالت تعلیق درآمده بود، رد کردند.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از همان ابتدا، پیام ما روشن بوده است: جمهوری‌خواهان فریب بازی‌های سیاسی دموکرات‌ها را نخواهند خورد.»

دولت آمریکا معتقد بود که نمایندگان مخالف در حزب دموکرات آمریکا کسانی هستند که باید امتیاز بدهند.

سنای آمریکا در ۲۰ اکتبر، برای یازدهمین بار در هفته‌های اخیر، لایحه پیشنهادی جمهوری‌خواهان برای تأمین بودجه دولت فدرال را رد کرد.

 

