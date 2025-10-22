خبرگزاری کار ایران
۲ کشته در حمله هوایی گسترده روسیه به کی‌یف

۲ کشته در حمله هوایی گسترده روسیه به کی‌یف
کد خبر : 1703549
حمله هوایی گسترده روسیه به اوکراین دست‌کم ۲ کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات اوکراینی اعلام کرد که  امروز -چهارشنبه-  در پی حمله پهپادی و موشکی گسترده روسیه به کی‌یف پایتخت این کشور در دست‌کم ۲۵ نفر کشته شدند.

مقامات محلی گزارش دادند که نیروهای امدادی ۱۰ نفر را پس از آتش‌سوزی ناشی از برخورد بقایای پهپاد به طبقه ششم یک ساختمان مسکونی ۱۶ طبقه در منطقه «دنیپرو» این شهر که در آن ۲ نفر کشته شدند، نجات دادند.

«ویتالی کلیچکو» شهردار کی‌یف، در کانال تلگرام خود اعلام کرد: «این حمله همچنین باعث شکستن پنجره‌های یک مرکز پزشکی شد».

 

 

 

