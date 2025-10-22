خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله اوکراین به تاسیسات شیمیایی روسیه، با موشک‌های فرانسوی-انگلیسی

حمله اوکراین به تاسیسات شیمیایی روسیه، با موشک‌های فرانسوی-انگلیسی
کد خبر : 1703528
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش اوکراین از هدف قرار دادن یک تاسیسات شیمیایی روسیه در منطقه بریانسک خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش اوکراین ساعات پایانی روز گذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که با استفاده  از موشک‌های فرانسوی-انگلیسی «استورم شدو» یک تاسیاست شیمیایی روسیه در منطقه «بریانسک» را هدف قرار داده،  تاسیساتی که ارتش اوکراین برای تلاش‌های جنگی مسکو، حیاتی توصیف کرد.

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در بیانیه‌ای در پلتفرم تلگرام اعلام کرد: «یک حمله ترکیبی موشکی-هوایی انجام شد، که شامل   شلیک موشک‌های استورم شدو بود که به  سیستم‌های دفاعی روسیه نفوذ کردند».

در این بیانیه افزوده شد: «نتایج این عملیات در حال ارزیابی است».

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین این تاسیاست را یک مرکز کلیدی تولیدباروت،  مواد منفجره و سوخت راکت اعلام کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ