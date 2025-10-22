به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش اوکراین ساعات پایانی روز گذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که با استفاده از موشک‌های فرانسوی-انگلیسی «استورم شدو» یک تاسیاست شیمیایی روسیه در منطقه «بریانسک» را هدف قرار داده، تاسیساتی که ارتش اوکراین برای تلاش‌های جنگی مسکو، حیاتی توصیف کرد.

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در بیانیه‌ای در پلتفرم تلگرام اعلام کرد: «یک حمله ترکیبی موشکی-هوایی انجام شد، که شامل شلیک موشک‌های استورم شدو بود که به سیستم‌های دفاعی روسیه نفوذ کردند».

در این بیانیه افزوده شد: «نتایج این عملیات در حال ارزیابی است».

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین این تاسیاست را یک مرکز کلیدی تولیدباروت، مواد منفجره و سوخت راکت اعلام کرد.

