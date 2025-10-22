۳۵ کشته در انفجار تانکر سوخت در نیجریه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیروهای امنیت‌ جاده‌های فدرال نیجریه روز گذشته – سه‌شنبه- اعلام کردند که

در پی واژگونی و انفجار یک تانکر سوخت در ایالت شمالی نیجر در این کشور، دست‌کم ۳۵ تن کشته شدند.

«آیشاتو سادو» یک مقام امنیتی ایالت نیجر گفت: «این وسیله نقلیه از جاده منحرف شد و بنزین از ریخت که اندکی پس از تصادف مشتعل شد».

وی اعلام کرد که قربانیان به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل شدند.

