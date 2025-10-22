خبرگزاری کار ایران
۳۵ کشته در انفجار تانکر سوخت در نیجریه

رسانه‌ها از کشته شدن ۳۵ نفر در پی انفجار یک تانکر سوخت در نیجریه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیروهای امنیت‌ جاده‌های فدرال نیجریه  روز گذشته – سه‌شنبه- اعلام کردند که 

در پی واژگونی و انفجار یک تانکر سوخت  در ایالت شمالی نیجر در این کشور، دست‌کم ۳۵ تن کشته شدند.

«آیشاتو سادو» یک مقام امنیتی ایالت نیجر گفت: «این وسیله نقلیه از جاده منحرف شد و بنزین از ریخت  که اندکی پس از تصادف مشتعل شد».

وی اعلام کرد که قربانیان به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل شدند.

 

 

