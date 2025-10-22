آمریکا خواستار خلع سلاح گروههای مقاومت عراق شد
وزیر خارجه آمریکا در گفتوگو با نخستوزیر عراق خواستار خلع سلاح گروههای مقاومت این کشور شد و مدعی شد این گروهها تهدیدی علیه منافع واشنگتن و بغداد هستند، اقدامی که با هدف تأمین امنیت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه مطرح شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شب گذشته در بیانیهای گفت: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، امروز با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق در مورد تلاشها برای نهایی کردن قراردادهای تجاری ایالات متحده در عراق گفتوگو کردند.
طبق این بیانیه، وزیر خارجه آمریکا در ادامه رویکرد خصمانه خود خود با گروههای مقاومت عراق، بار دیگر بر «ضرورت تسریع در خلع سلاح گروههای مسلح مورد حمایت ایران» تاکید کرد و مدعی شد که وجود سلاح در اختیار این گروهها باعث «تضعیف حاکمیت عراق» میشود.
وزیر امور خارجه آمریکا در این گفتوگوی تلفنی، بر «تعهد واشنگتن به همکاری نزدیک با شرکای عراقی برای پیشبرد منافع مشترک، از جمله حفظ حاکمیت عراق، تقویت ثبات منطقهای و گسترش روابط اقتصادی دو کشور» تاکید کرده است.
آمریکا با هدف تامین امنیت منافع خود در عراق و همچنین دفاع از موجودیت رژیم صهیونیستی، بارها علیه گروههای مقاومت عراق اظهارنظر کرده و خواستار خلع سلاح این گروهها شده است.