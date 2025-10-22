خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمریکا خواستار خلع سلاح گروه‌های مقاومت عراق شد

آمریکا خواستار خلع سلاح گروه‌های مقاومت عراق شد
کد خبر : 1703502
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با نخست‌وزیر عراق خواستار خلع سلاح گروه‌های مقاومت این کشور شد و مدعی شد این گروه‌ها تهدیدی علیه منافع واشنگتن و بغداد هستند، اقدامی که با هدف تأمین امنیت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه مطرح شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شب گذشته در بیانیه‌ای گفت: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، امروز با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در مورد تلاش‌ها برای نهایی کردن قراردادهای تجاری ایالات متحده در عراق گفت‌وگو کردند.

طبق این بیانیه، وزیر خارجه آمریکا در ادامه رویکرد خصمانه خود خود با گروه‌های مقاومت عراق، بار دیگر بر «ضرورت تسریع در خلع سلاح گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران» تاکید کرد و  مدعی شد که وجود سلاح در اختیار این گروه‌ها باعث «تضعیف حاکمیت عراق» می‌شود.

وزیر امور خارجه آمریکا در این گفت‌وگوی تلفنی، بر «تعهد واشنگتن به همکاری نزدیک با شرکای عراقی برای پیشبرد منافع مشترک، از جمله حفظ حاکمیت عراق، تقویت ثبات منطقه‌ای و گسترش روابط اقتصادی دو کشور» تاکید کرده است.

 آمریکا با هدف تامین امنیت  منافع خود در عراق و همچنین دفاع از موجودیت رژیم صهیونیستی، بارها علیه گروه‌های مقاومت عراق اظهارنظر کرده و خواستار خلع سلاح این گروه‌ها شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ