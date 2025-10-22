برخورد یک خودرو با موانع امنیتی کاخ سفید
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات آمریکایی از دستگیری مردی خبر دادند که خودروی خود را به یک مانع امنیتی در بیرون کاخ سفید کوبیده بود.
سرویس مخفی ایالات متحده اعلام کرد که این مرد ساعت شامگاه گذشته -سهشنبه- به سمت دروازه امنیتی ورودی کاخ سفید دوید و بلافاصله دستگیر شد.
مقامات سرویس مخفی در بیانیهای اعلام کردند که بازرسان خودروی او را بازرسی کرده و عامل تهدیدآمیزی در آن پیدا نکردند.