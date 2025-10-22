خبرگزاری کار ایران
ترامپ در کاخ سفید، «سالن رقص» می‌سازد

رئیس‌جمهور آمریکا به‌رغم عدم دریافت مجوزهای لازم، دستور تخریب بخشی از بال شرقی کاخ سفید را برای ساخت سالن رقص جدیدی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار صادر کرد. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس،  کاخ سفید، روز گذشته شاهد شروع تخریب بخشی از بال شرقی بود؛ همان بخشی که دفاتر بانوی اول در آن قرار دارد. این تخریب، قدم اول برای ساخت سالن رقص جدیدی است که ترامپ مدت‌ها برای آن برنامه‌ریزی کرده است. نکته مهم این است که این پروژه هنوز مجوزهای فدرال لازم را دریافت نکرده، اما کار ساخت‌وساز با وجود این آغاز شده است.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که تجهیزات سنگین در حال تخریب نمای ساختمان هستند و پنجره‌ها و مصالح روی زمین افتاده‌اند. ترامپ هنگام استقبال از قهرمانان لیگ بیسبال دانشگاهی ۲۰۲۵ گفت که کار ساخت و ساز آغاز شده و ممکن است سر و صداهای ساخت‌وساز به گوش برسد، اما این گامی برای بهبود و نوسازی کاخ سفید است.

سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد که دفاتر بانوی اول به طور موقت جابه‌جا می‌شوند تا بازسازی با بهترین کیفیت انجام شود. این پروژه ۲۵۰ میلیون دلاری، با وجود جنجال‌های فراوان، سال جدید را به سالی پر از تغییرات در کاخ سفید تبدیل خواهد کرد.

 

