اعلام آمادگی ونزوئلا برای حمایت از کلمبیا در مقابله با آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ونزوئلا آمادگی خود را برای ارائه پشتیبانی به کلمبیا در مواجهه با «فشار فزاینده از سوی ایالات متحده» اعلام کرد.

وزیر دفاع ونزوئلا در این رابطه گفت که واشنگتن به دنبال «تحقیر و تضعیف» کلمبیا تحت پوشش مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

‌ وزیر دفاع ونزوئلا‌ گفت: «کلمبیا باید بداند که از حمایت نیروهای مسلح بولیواری برخوردار است. مردم کلمبیا باید بدانند که علاوه بر حضور نیروهای ما که در مرز مستقر شده‌اند تا با هرگونه تهدیدی که ممکن است امنیت هر دو کشور را هدف قرار دهد، از حمایت معنوی و مادی ما برخوردارند.»

این وزیر افزود که ایالات متحده «نه تنها به رئیس جمهور کلمبیا که او را قاچاقچی مواد مخدر توصیف کرده، بلکه به کل مردم کلمبیا و ارتش آن نیز توهین کرده است» و تأکید کرد که «هر کشور یا شخصی که تابع هژمونی امپریالیستی آمریکای شمالی نباشد، در معرض خطر برچسب‌گذاری نادرست به عنوان قاچاقچی مواد مخدر قرار دارد.»

