خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام آمادگی ونزوئلا برای حمایت از کلمبیا در مقابله با آمریکا

اعلام آمادگی ونزوئلا برای حمایت از کلمبیا در مقابله با آمریکا
کد خبر : 1703479
لینک کوتاه کپی شد.

ونزوئلا آمادگی خود را برای ارائه پشتیبانی به کلمبیا در مواجهه با «فشار فزاینده از سوی ایالات متحده» اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ونزوئلا آمادگی خود را برای ارائه پشتیبانی به کلمبیا در مواجهه با «فشار فزاینده از سوی ایالات متحده» اعلام کرد.

وزیر دفاع ونزوئلا در این رابطه گفت که واشنگتن به دنبال «تحقیر و تضعیف» کلمبیا تحت پوشش مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

‌ وزیر دفاع ونزوئلا‌ گفت: «کلمبیا باید بداند که از حمایت نیروهای مسلح بولیواری برخوردار است. مردم کلمبیا باید بدانند که علاوه بر حضور نیروهای ما که در مرز مستقر شده‌اند تا با هرگونه تهدیدی که ممکن است امنیت هر دو کشور را هدف قرار دهد، از حمایت معنوی و مادی ما برخوردارند.»

این وزیر افزود که ایالات متحده «نه تنها به رئیس جمهور کلمبیا که او را قاچاقچی مواد مخدر توصیف کرده، بلکه به کل مردم کلمبیا و ارتش آن نیز توهین کرده است» و تأکید کرد که «هر کشور یا شخصی که تابع هژمونی امپریالیستی آمریکای شمالی نباشد، در معرض خطر برچسب‌گذاری نادرست به عنوان قاچاقچی مواد مخدر قرار دارد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ