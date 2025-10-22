خبرگزاری کار ایران
شلیک موشک‌های بالستیک از سوی کره شمالی

کد خبر : 1703473
کره شمالی موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که کره شمالی موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرده است.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که ارتش کره جنوبی حدود ساعت ۸:۱۰ صبح، شلیک موشک‌هایی را که گمان می‌رود موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد باشند، از منطقه‌ای در نزدیکی شهر جونگهوا در استان هوانگهای شمالی، در شمال شرقی پیونگ یانگ، به سمت شمال شرقی شناسایی کرده است.

این بیانیه افزود که ارتش در حال حفظ حالت آماده‌باش کامل، افزایش نظارت و هوشیاری در آماده‌سازی برای پرتاب‌های بیشتر و به اشتراک گذاشتن نزدیک اطلاعات مربوطه با ایالات متحده و ژاپن است.

