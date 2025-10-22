هشدار مقام سازمان ملل درباره مهمات عملنکرده در غزه
رئیس خدمات مینزدایی سازمان ملل در فلسطین، اعلام کرد که مردم غزه با تهدیدی «بسیار بالا» از سوی مواد منفجرهای روبهرو هستند که سراسر نوار غزه را آلوده کردهاند.
وی توضیح داد که هفته گذشته پنج کودک فلسطینی بر اثر انفجار مهمات عملنکرده مدفون در آوار حملات اسرائیل زخمی شدند، و افزود: «این فقط یکی از صدها گزارش مشابه است.»
اروینگ در نشست خبری در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: «از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۳۲۸ قربانی ناشی از مهمات منفجرنشده شامل مجروحان و جانباختگان به ما گزارش شده است. ما بر این باوریم که این رقم بهطور قابل توجهی کمتر از میزان واقعی است. متأسفانه، میتوان تخمین زد که در دو سال گذشته شمار بسیار بیشتری از مردم در اثر انفجار این مهمات در غزه زخمی شده یا جان خود را از دست دادهاند».
وی افزود که این نهاد تاکنون دستکم ۵۶۰ مورد از مهمات منفجرنشده را در مناطقی از غزه که امکان دسترسی به آنها وجود داشته، شناسایی کرده است. با این حال، تأکید کرد: «ما تا زمانی که یک بررسی جامع انجام نشود، از میزان واقعی آلودگی در غزه آگاه نخواهیم شد.