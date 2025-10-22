حمایت بیسابقه دموکراتها از موضع ترامپ در مخالفت با الحاق کرانه باختری
شماری از اعضای حزب دموکرات در مجلس سنای آمریکا، با امضای نامهای از موضع رئیسجمهور این کشور در مخالفت با طرح الحاق بخشهایی از کرانه باختری توسط اسرائیل، حمایت کردند.
به گزارش ایلنا، «اکسیوس» نوشت: بیش از ۴۰ سناتور دموکرات به رهبری «آدام شیف» در نامهای به دونالد ترامپ، رئیسجمهور خواستار تقویت موضع واشنگتن مبنی بر مخالفت با الحاق سرزمینهای اشغالی کرانه باختری توسط اسرائیل، شدند. نسخهای از این نامه در اختیار رسانهها قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، چند هفته پیش ترامپ به رهبران کشورهای عربی و اسلامی اعلام کرده بود که اجازه نخواهد داد اسرائیل بخشهایی از کرانه باختری را ضمیمه خاک خود کند؛ هرچند این موضوع جزو برنامه صلح ۲۰ بندی او برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه نبوده است.
اعضای مجلس سنا در نامه خود به ترامپ تاکید کردند: «اکنون که آتشبس در غزه اجرایی شده، باز تاکید بر این موضع خالی از فایده نخواهد بود.»
این حمایت تقریبا کاملِ سناتورهای دموکرات از یکی از مواضع ترامپ، در نوع خود نادر است و توجه رسانهها و تحلیلگران را به خود جلب کرده است.