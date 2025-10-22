تحلیل عطوان از سخنان رهبر انقلاب: آغاز مرحلهای جدید در سیاست بازدارندگی ایران
تحلیلگر مطرح جهان عرب در یادداشتی، با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: مواضع قاطع آیتالله خامنهای نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران وارد مرحلهای تازه از سیاست بازدارندگی شده و در برابر فشارها و تهدیدات آمریکا و اسرائیل، رویکردی فعال و مقتدرانه در پیش گرفته است.
به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم» به سخنان اخیر مقام معظم رهبری پرداخته و نوشته است: اظهارات بسیار مهم و کمسابقهای که حضرت آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، روز دوشنبه در دیدار با گروهی از نخبگان و مدالآوران ایرانی در المپیادهای جهانی بیان کردند، این برداشت را ایجاد کرده است که ایران از مرحله «صبر و خویشتنداری راهبردی» به مرحله جدیدی از «آمادگی برای مقابله مستقیم» با تهدیدات آمریکا و اسرائیل وارد شده است.
رهبر انقلاب در سخنان خود خطاب به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اظهار داشتند: «شما چه صلاحیتی دارید که بخواهید درباره حق ایران برای داشتن صنعت هستهای اظهار نظر کنید؟ حضور شما در منطقه چه توجیهی دارد؟ این نهایت زورگویی و تکبر است و ممکن است بر برخی کشورها اثر بگذارد، اما بر ملت ایران هرگز تأثیری نخواهد داشت.»
ایشان همچنین با اشاره به جنایات اخیر در غزه افزودند: «آیا شهادت بیش از بیست هزار کودک در نوار غزه را میتوان مبارزه با تروریسم دانست؟ اینها ملت مظلومی هستند که قربانی خشونت و سیاستهای تجاوزکارانه شدهاند.»
عطوان نوشت: اهمیت سخنان رهبر انقلاب در این است که همزمان با آن، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد ایران همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را لغو کرده است؛ اقدامی که در واکنش به تحریمهای جدید آمریکا و پایان رسمی دوره توافق هستهای ۲۰۱۵ صورت گرفت.
منابع آگاه میگویند ایران به این نتیجه رسیده است که احتمال درگیری گسترده با آمریکا و اسرائیل افزایش یافته و به همین دلیل، اقدامات سیاسی و نظامی خود را برای آمادگی بیشتر شدت بخشیده است.
یکی از کارشناسان نظامی غربی که بهتازگی از تهران بازگشته است، در گفتوگویی خصوصی با جمعی از خبرنگاران گفته ایران ممکن است در صورت بروز جنگ، اینبار پیشقدم شود و حمله به مواضع آمریکا یا اسرائیل در منطقه را در دستور کار قرار دهد. او افزود که همکاریهای فنی ایران با روسیه و چین در حوزههای دفاعی و هوایی، بسیاری از ضعفهای گذشته را برطرف کرده است.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ناکامی دشمنان در تخریب توان هستهای ایران تأکید کردند: «آنها خیال میکردند میتوانند برنامههای ما را متوقف کنند، اما در این توهم باقی خواهند ماند.»
ایشان همچنین یادآور شدند که ایران در جنگ اخیر علیه تجاوزات صهیونیستها، توان دفاعی و موشکی خود را به نمایش گذاشت و نشان داد که قادر است در برابر هر تهدیدی پاسخ مؤثر دهد.
تحلیلگران بر این باورند که لغو همکاری ایران با آژانس ممکن است مقدمهای برای بازنگری در سیاستهای هستهای کشور و کاهش تعهدات پیشین باشد. برخی مقامهای سابق ایرانی نیز در اظهاراتی صریح ابراز کردهاند که نباید در توسعه توان بازدارندگی غفلت شود.
در پایان، رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه ملت ایران در برابر فشارها تسلیم نخواهد شد، خاطرنشان کردند: «غرور و زیادهخواهی آمریکا ممکن است برخی دولتهای ضعیف را مرعوب کند، اما ملت ایران با ایمان و استقامت خود هرگز تحت تأثیر آن قرار نخواهد گرفت.»
عطوان در پایان نوشت: به نظر میرسد این مواضع قاطع رهبری ایران، نشانگر ورود ایران به مرحلهای تازه از تعامل با تحولات منطقهای و بینالمللی است که در آن، مقاومت و بازدارندگی بهعنوان محور اصلی سیاست کشور برجستهتر از گذشته مطرح میشود.