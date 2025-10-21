شیخ نعیم قاسم:
ثبات لبنان مشروط به پایان تجاوز اسرائیل و توقف مداخله آمریکا است
به گزارش ایلنا، «شیخ نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی به اهداف خود دست نیافته است، تصریح کرد که ثبات لبنان مشروط به پایان تجاوزهای اسرائیل و توقف مداخله مستمر آمریکا است.
نعیم قاسم در مراسم رونمایی از کتاب از کتاب «غناء و موسیقی» که شامل پژوهشهایی از امام خامنهای بود، تصریح کرد: «رژیم صهیونیستی حتی با وجود همدستیهای بینالمللی هرگز به اهداف خود نخواهد رسید».
وی تأکید کرد که «امنیت و ثبات لبنان وابسته به دست کشیدن اسرائیل از تجاوزها و مداخلاتش است».
دبیرکل حزبالله مداخله آمریکا در لبنان و منطقه را شدیداً محکوم کرده و آن را نشانه رهبری واشنگتن در «نسلکشی و کشتار» دانست.
وی هشدار داد که تهدید مستمر لبنان و تلاش برای گنجاندن آن در طرح «اسرائیل بزرگ» توسط دولت آمریکا و «تام باراک» فرستاده ویژه واشنگتن، ادامه دارد.
شیخ نعیم قاسم همچنین اظهار داشت که طرحهای «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای «اسرائیل بزرگ» صرفاً در راستای منافع آمریکا است و آینده رژیم صهیونیستی، با وجود کشتار و ویرانی، تضمینشده نیست.
وی افزود: «نمایش ترامپ در شرمالشیخ هرگز نمایش صلح به شمار نمیرود».
دبیرکل حزبالله با اشاره به اهمیت سلاح این جنبش، گفت: «سلاح حزبالله بخشی از قدرت لبنان است و کسانی که فکر میکنند لغو آن مشکل را حل میکند، در اشتباه هستند».
وی از دولت لبنان خواست تا مسئولیت خود را در حفظ حاکمیت ملی، نظارت بر بازسازی و محدود کردن اقدامهای بانک مرکزی و وزیر دادگستری که نباید تحت فرمان واشنگتن یا تلآویو باشند، به طور جدی انجام دهد و تأکید کرد: «لبنان زندان شهروندانش نیست و باید تحت مدیریت دولت و در خدمت مردم باشد».