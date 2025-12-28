اسرائیل موجودیتی غاصب است که صلاحیت اعطای مشروعیت به دیگران را ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن، با هشدار نسبت به پیامدهای امنیتی اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در به‌رسمیت شناختن منطقه سومالی‌لند به عنوان کشوری مستقل، تأکید کرد که هرگونه حضور اسرائیل در این منطقه به‌منزله هدف نظامی تلقی می‌شود و تجاوزی آشکار علیه سومالی، یمن و امنیت منطقه‌ای است.

وی شامگاه یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که شناسایی سومالی‌لند به‌عنوان یک موجودیت مستقل از سوی رژیم صهیونیستی، اقدامی خصمانه در چارچوب پروژه‌های تجزیه‌طلبانه و بخشی از طرح‌های گسترده این رژیم برای گسترش نفوذ در منطقه شاخ آفریقا و اطراف دریای سرخ است.

وی با بیان اینکه این اقدام تهدیدی مستقیم علیه سومالی، یمن، کشورهای حاشیه دریای سرخ و امنیت کشتیرانی بین‌المللی به‌شمار می‌رود، افزود که رژیم صهیونیستی در پی ایجاد پایگاه و جای پا در این منطقه راهبردی است و این تحرکات در راستای پروژه موسوم به «تغییر خاورمیانه» و تضعیف دولت‌های مستقل انجام می‌شود.

رهبر انصارالله تأکید کرد: «موضع رژیم اشغالگر درباره سومالی‌لند، از نظر حقوقی و اخلاقی فاقد هرگونه مشروعیت است و صادرکننده آن خود موجودیتی غاصب است که صلاحیت اعطای مشروعیت به دیگران را ندارد».

الحوثی از کشورهای عربی و اسلامی، به‌ویژه کشورهای دو سوی دریای سرخ، خواست اقدام‌های عملی و مؤثر برای جلوگیری از تبدیل هر بخشی از خاک سومالی به پایگاه نفوذ اسرائیل اتخاذ کنند و نسبت به پیامدهای خطرناک این روند بی‌تفاوت نباشند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از ملت فلسطین هشدار داد که هرگونه کوتاهی در این زمینه، زمینه‌ساز گسترش تجاوزات و توطئه‌های رژیم صهیونیستی علیه سایر کشورهای منطقه خواهد بود.

انتهای پیام/