پولیتیکو گزارش داد:
مقامات ارشد دانمارکی همچنان نگران علاقه ترامپ به تصاحب گرینلند هستند
پولیتیکو گزارش داد که مقامات ارشد دانمارکی نگرانند که رئیس جمهور آمریکا، علیرغم سکوتش در ماههای اخیر در این مورد، رویای الحاق گرینلند را رها نکرده باشد.
پولیتیکو با استناد به منابع خود اعلام کرد که مقامات دانمارکی «این احتمال را رد نمیکنند که ترامپ قصد داشته باشد اولین رئیس جمهور آمریکا باشد که از زمان تصاحب آلاسکا توسط رئیس جمهور سابق اندرو جانسون در سال ۱۸۶۷، قلمرو ایالات متحده را به طور قابل توجهی گسترش میدهد.»
طبق این گزارش، کپنهاگ نگرانی عمیق خود را ابراز کرده است که برخی از شرکایش در اتحادیه اروپا و ناتو «تهدید جدی که وسواس ترامپ در مورد گرینلند میتواند برای روابط با ایالات متحده و احترام جهانی به حاکمیت و مرزهای بینالمللی ایجاد کند» را درک نمیکنند.