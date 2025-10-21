به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، تماس‌ها میان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، و همتای آمریکایی‌اش، مارکو روبیو به بن‌بست خورده است؛ موضوعی که شکنندگی مسیر دیپلماتیکی را که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور برای پایان دادن به جنگ اوکراین طراحی کرده، آشکار می‌سازد.

پس از آنکه ترامپ از برگزاری یک دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در بوداپست ظرف دو هفته آینده خبر داد، مسکو اذعان کرد که «هنوز هیچ توافقی درباره زمان یا مکان این دیدار حاصل نشده است»، مسأله‌ای که درباره جدیت دو طرف و آمادگی روسیه برای ارائه امتیازات واقعی، پرسش‌های زیادی به‌وجود آورده است.

کارشناسان معتقدند مذاکرات متوقف‌شده بین روبیو و لاوروف که واشنگتن آن را «مهم اما بدون دستاورد» توصیف کرده، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان اظهارات خوش‌بینانه ترامپ و مواضع محافظه‌کارانه مسکو است؛ در حالی که نگرانی اروپا از تبدیل «آتش‌بس در خطوط تماس» به تثبیت وضعیت موجود و اعطای امتیازات دائمی میدانی به کرملین رو به افزایش است.

در این شرایط، به نظر می‌رسد دیپلماسی شخصی ترامپ با واقعیت پیچیده‌ای مواجه شده است؛ روسیه به تعویق می‌اندازد، کی‌یف مخالفت می‌کند و اروپا نسبت به توافقی هشدار می‌دهد که منطق زور را بر قانون بین‌الملل تحمیل کند.

انتهای پیام/