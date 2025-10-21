خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاوروف:

آتش‌بس در اوکراین، یعنی ادامه حکومت نازی‌ها بر بیشتر بخش‌های این کشور

آتش‌بس در اوکراین، یعنی ادامه حکومت نازی‌ها بر بیشتر بخش‌های این کشور
کد خبر : 1703320
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه روسیه گفت که آتش‌بس با اوکراین به این معناست که بخش عمده این کشور تحت حکومت نازی‌ها باقی خواهد ماند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، امروز -سه‌شنبه- اظهار داشت که آتش‌بس در اوکراین به این معنی است که بخش عمده کشور تحت حکومت نازی‌ها باقی خواهد ماند.

لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از گفت‌وگو با «گیدئون تیموتئوس» وزیر خارجه اتیوپی، گفت: «آتش‌بس اکنون تنها یک معنی دارد، بخش قابل توجهی از اوکراین تحت کنترل رژیم نازی باقی می‌ماند. در این بخش از اوکراین، تنها مکانی در کره زمین خواهد بود که یک زبان کامل از نظر قانونی ممنوع است، چه رسد به زبانی که زبان رسمی سازمان ملل و زبانی است که اکثریت جمعیت به آن صحبت می‌کنند».

وی ادامه داد: «کسانی که اکنون سعی می‌کنند همکاران آمریکایی ما را متقاعد کنند که موضع خود را تغییر دهند و از تلاش برای دستیابی به یک توافق بلندمدت و پایدار دست بردارند و به سادگی متوقف شوند، ما می‌دانیم چه کسی این کار را انجام می‌دهد. آنها حامیان و اربابان اروپایی زلنسکی هستند».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ