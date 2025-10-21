لاوروف:
آتشبس در اوکراین، یعنی ادامه حکومت نازیها بر بیشتر بخشهای این کشور
وزیرخارجه روسیه گفت که آتشبس با اوکراین به این معناست که بخش عمده این کشور تحت حکومت نازیها باقی خواهد ماند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، امروز -سهشنبه- اظهار داشت که آتشبس در اوکراین به این معنی است که بخش عمده کشور تحت حکومت نازیها باقی خواهد ماند.
لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از گفتوگو با «گیدئون تیموتئوس» وزیر خارجه اتیوپی، گفت: «آتشبس اکنون تنها یک معنی دارد، بخش قابل توجهی از اوکراین تحت کنترل رژیم نازی باقی میماند. در این بخش از اوکراین، تنها مکانی در کره زمین خواهد بود که یک زبان کامل از نظر قانونی ممنوع است، چه رسد به زبانی که زبان رسمی سازمان ملل و زبانی است که اکثریت جمعیت به آن صحبت میکنند».
وی ادامه داد: «کسانی که اکنون سعی میکنند همکاران آمریکایی ما را متقاعد کنند که موضع خود را تغییر دهند و از تلاش برای دستیابی به یک توافق بلندمدت و پایدار دست بردارند و به سادگی متوقف شوند، ما میدانیم چه کسی این کار را انجام میدهد. آنها حامیان و اربابان اروپایی زلنسکی هستند».