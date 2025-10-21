روند آتشبس غزه در پیچ سیاسی جدید؛ حضور ترکیه ممنوع!
نخستوزیر اسرائیل در واکنشی صریح به تلاشهای دولت آمریکا برای تشکیل نیروی بینالمللی در نوار غزه پس از آتشبس، اعلام کرد که اسرائیل به هیچ وجه حضور یا نقش ترکیه در این منطقه را نمیپذیرد.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «معاریو» امروز در گزارشی نوشت: در حالی که گزارشهایی درباره تلاشهای فشرده دولت آمریکا برای تشکیل نیروی بینالمللی در نوار غزه پس از آتشبس منتشر شده است، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در پیامی به آمریکا تاکید کرد که اسرائیل هرگونه نقش ترکیه در این منطقه را نمیپذیرد.
این روزنامه توضیح داد که نتانیاهو این موضع را در دیدارهای متعددی با مقامات ارشد آمریکایی که مسئول پیگیری مرحله دوم طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه هستند، اعلام کرده است.
این روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک تصریح کرد نتانیاهو در گفتوگوهایش با استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا، و جرد کوشنر، مشاور و داماد ترامپ، تاکید کرد که «هرگونه تلاش برای وارد کردن ترکیه به معادلات غزه خط قرمز اسرائیل است».
بر اساس همین منابع، نتانیاهو، ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان را «طرفی خصمانه» در منطقه میداند و مدعی است که آنکارا در سالهای گذشته حمایت سیاسی و مالی از جنبش حماس داشته است، به همین دلیل هرگونه مشارکت ترکیه حتی در قالب کمکهای انسانی یا مدنی برای اسرائیل غیرقابل قبول است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که واشنگتن در تلاش است تماسهای خود با اسرائیل و تعدادی از پایتختهای عربی و غربی را برای تنظیم ترتیبات پس از جنگ، از جمله تشکیل نیروی چندملیتی برای نظارت بر امنیت و مدیریت موقت گذرگاههای مرزی، افزایش دهد.
اما موضع اسرائیل در رد نقش ترکیه، به گفته روزنامه، «یک مانع سیاسی جدید» بر سر راه گسترش دامنه شرکای بینالمللی در این طرح ایجاد کرده است.