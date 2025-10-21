خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وال استریت ژورنال گزارش داد:

ترامپ به زلنسکی گفت که موشک‌های تاماهاک به اوکراین فرستاده نمی‌شود

ترامپ به زلنسکی گفت که موشک‌های تاماهاک به اوکراین فرستاده نمی‌شود
کد خبر : 1703297
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها گزارش دادند که رئیس‌جمهور آمریکا به همتای اوکراینی خود گفته که نباید به این زودی‌ها انتظار دریافت موشک‌های تاماهاک با داشته باشد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رسانه‌ها گزارش دادند که رئیس‌جمهور آمریکا به همتای اوکراینی خود گفته که نباید به این زودی‌ها انتظار دریافت موشک‌های تاماهاک با داشته باشد‌.

وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در دیدار با «ولادیمیر زلنسکی» در کاخ سفید در ۱۷ اکتبر به او گفته است که نباید انتظار داشته باشد که موشک‌های کروز تاماهاک به این زودی‌ها به کی‌یف تحویل داده شوند.

بر اساس این گزارش، ترامپ تأکید کرده است که «اولویت اصلی او» پایان دادن به درگیری مسلحانه در اوکراین است، نه جلوگیری از امتیازات ارضی احتمالی.

این منابع افزودند که رئیس جمهور آمریکا در طول این دیدار با زلنسکی صریح بوده و «گاهی اوقات ابراز ناامیدی کرده است».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ