وال استریت ژورنال گزارش داد:
ترامپ به زلنسکی گفت که موشکهای تاماهاک به اوکراین فرستاده نمیشود
رسانهها گزارش دادند که رئیسجمهور آمریکا به همتای اوکراینی خود گفته که نباید به این زودیها انتظار دریافت موشکهای تاماهاک با داشته باشد.
وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در دیدار با «ولادیمیر زلنسکی» در کاخ سفید در ۱۷ اکتبر به او گفته است که نباید انتظار داشته باشد که موشکهای کروز تاماهاک به این زودیها به کییف تحویل داده شوند.
بر اساس این گزارش، ترامپ تأکید کرده است که «اولویت اصلی او» پایان دادن به درگیری مسلحانه در اوکراین است، نه جلوگیری از امتیازات ارضی احتمالی.
این منابع افزودند که رئیس جمهور آمریکا در طول این دیدار با زلنسکی صریح بوده و «گاهی اوقات ابراز ناامیدی کرده است».