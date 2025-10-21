خبرگزاری کار ایران
لازارینی:

کودکان غزه به طرز وحشیانه‌ای از آموزش محروم شده‌اند

کمیسر کل آنروا گفت که کودکان غزه در بحبوحه محرومیت و آسیب‌های روحی، به طرز وحشیانه‌ای از آموزش محروم شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فیلیپ لازارینی» کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) گفت که کودکان غزه در بحبوحه محرومیت و آسیب‌های روحی، به طرز وحشیانه‌ای از آموزش محروم شده‌اند.

وی افزود: «بازگرداندن کودکان به روند آموزش اولویت اساسی آنروا پس از آتش بس است. ۶۰ هزار کودک از فضاهای آموزشی موقت در پناهگاه‌های آوارگان بهره‌مند شدند. ۳۰۰ هزار کودک با حمایت معلمان آنروا، از راه دور آموزش‌های ضروری را دریافت خواهند کرد».

لازارینی تاکید کرد: «بیشتر مدارس یا ویران شده اند یا به شدت آسیب دیده اند و نیازمند بازسازی فوری هستند. آنروا با نزدیک شدن زمستان خواستار چادر و پتو برای محافظت از کودکان شده است».

