لهستان ۸ نفر را به اتهام توطئه برای خرابکاری دستگیر کرد

لهستان ۸ نفر را به اتهام توطئه برای خرابکاری دستگیر کرد
نخست وزیر لهستان از بازداشت هشت نفر به اتهام توطئه برای خرابکاری در این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به ننقل از آناتولی، «دونالد تاسک. نخست وزیر لهستان، امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که این کشور هشت نفر را که مظنون به آماده‌سازی اقدامات خرابکارانه بودند، دستگیر کرده است.

تاسک در پلتفرم ایکس اعلام کرد: « آژانس امنیت داخلی  با همکاری سایر سرویس‌ها، در روزهای اخیر هشت نفر را در نقاط مختلف کشور به ظن آماده‌سازی اقدامات خرابکارانه دستگیر کرده است».

وی بدون ارائه جزئیات بیشتر، خاطرنشان کرد که این پرونده هنوز در جریان است و فعالیت‌های عملیاتی بیشتری در حال انجام است.

