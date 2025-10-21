خبرگزاری کار ایران
واکنش زاخارووا به خبرها درباره لغو دیدار لاوروف و روبیو
وزارت امور خارجه روسیه شایعات مربوط به دیدار وزیر امور خارجه این کشور و همتای آمریکایی‌اش را «هیاهوی رسانه‌ای» توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه شایعات مربوط به دیدار «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه و «مارکو روبیو»، همتای آمریکایی‌اش را «هیاهوی رسانه‌ای» توصیف کرد و به رسانه‌ها توصیه کرد که در آن‌ها شرکت نکنند.

زاخارووا به خبرنگاران گفت: «این وضعیت را فقط می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: افشاگری سی‌ان‌ان، شایعه رویترز را رد می‌کند. من به شما توصیه می‌کنم: در این هیاهوی رسانه‌ای شرکت نکنید.»

اظهارات زاخارووا پس از آن مطرح شد که سی‌ان‌ان، به نقل از مقامات کاخ سفید، گزارش داد که دیدار بین وزرای امور خارجه ایالات متحده و روسیه که قرار بود این هفته برگزار شود، موقتاً به تعویق افتاده است.

