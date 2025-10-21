پل هوایی آمریکا به «نواتیم» در فلسطین اشغالی؛ شمارش معکوس برای جنگی بزرگ؟

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارم نیوز» در گزارشی اختصاصی نوشت: منابع ردیابی پروازهای نظامی از تردد گسترده هواپیماهای غول‌پیکر آمریکایی C-17 گلوب‌مستر بین پایگاه دوفر در ایالت دلاور و پایگاه نواتیم در جنوب فلسطین اشغالی طی پنج روز گذشته خبر داده‌اند. طبق این گزارش، تنها در همین مدت حدود ۴۰ پرواز نظامی در این مسیر انجام شده است.

پایگاه هوایی دوفر، یکی از بزرگ‌ترین مراکز لجستیکی وزارت دفاع آمریکا به‌شمار می‌رود که ناوگانی از هواپیماهای ویژه حمل تجهیزات و مهمات سنگین در آن مستقر است. منابع غربی تأکید می‌کنند این پروازها اقدامی معمول یا روتین نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از آغاز مرحله‌ای جدید از تنش و احتمال بروز تقابل نظامی گسترده در منطقه غرب آسیاست.

بر اساس این گزارش، مقادیر عظیمی از مهمات، تجهیزات و سامانه‌های تسلیحاتی آمریکایی از تاریخ ۱۷ اکتبر تا کنون وارد سرزمین‌های اشغالی شده و تاکنون حدود ۵۰۰ تن مهمات و ۴۰۰ تن تجهیزات نظامی منتقل شده است.

گفته می‌شود محموله‌های منتقل‌شده شامل انواع بمب، گلوله‌های توپخانه، موشک، سامانه‌های پدافند هوایی و سلاح‌های سبک است که بخشی از آن‌ها ممکن است برای مرحله جدیدی از عملیات رژیم صهیونیستی در نوار غزه مورد استفاده قرار گیرد، به‌ویژه در صورتی که حماس از خلع سلاح خود امتناع کند.

همچنین برخی منابع گزارش داده‌اند که بخش‌هایی از این سلاح‌ها برای تجهیز گروه‌های شبه‌نظامی همسو با اسرائیل در داخل غزه اختصاص یافته‌اند تا از طریق آن، حماس تضعیف و زمینه تجزیه و کنترل مناطق مختلف غزه توسط این گروه‌ها فراهم شود.

این تحرکات در حالی است که اندیشکده آمریکایی «کوئینسی» پیش‌تر اعلام کرده بود آمریکا از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، دست‌کم ۲۱.۵ میلیارد دلار به این رژیم کمک نظامی کرده است.

