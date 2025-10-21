هشدار لهستان در رابطه با عبور پوتین از حریم هوایی این کشور

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، لهستان امروز -سه‌شنبه- به «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، درباره استفاده از حریم هوایی این کشور برای شرکت در نشست با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در مجارستان هشدار داد و اعلام کرد که در صورت سفر پوتین، ممکن است مجبور به اجرای حکم بازداشت بین‌المللی شود.

«رادوسلاو سیکورسکی» وزیر خارجه لهستان در گفت‌وگو با رادیو رودژینا گفت: «من نمی‌توانم تضمین کنم که یک دادگاه مستقل لهستانی حکم اسکورت و به زمین نشاندن این چنین هواپیمایی و تحویل مظنون به دادگاه لاهه را صادر نکند».

ترامپ هفته گذشت گفت که برنامه دارد تا به عنوان بخشی از تلاش‌های برای پایان دادن به جنگ اوکراین با پوتین در بوداپست پایتخت مجارستان دیدار کند .

دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه در سال ۲۰۲۳ حکم بازداشت رئیس جمهور روسیه را صادر کرد کرد.

انتهای پیام/