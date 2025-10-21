خبرگزاری کار ایران
تنها ۹۸۶ کامیون امدادی وارد نوار غزه شده‌اند‌
کد خبر : 1703126
دولت غزه ‌اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس با اسرائیل، تنها ۹۸۶ کامیون امدادی وارد نوار غزه شده‌اند‌.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دولت غزه ‌اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس با اسرائیل، تنها ۹۸۶ کامیون امدادی وارد نوار غزه شده‌اند‌.

دفتر رسانه‌ای دولت در بیانیه‌ای تأیید کرد که «کل کمک‌های بشردوستانه‌ای که از زمان اجرای قطعنامه آتش‌بس وارد نوار غزه شده است، تنها ۹۸۶ کامیون بوده است، از مجموع ۶۶۰۰ کامیونی که قرار بود تا عصر دوشنبه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، مطابق با آنچه در متن قطعنامه توافق شده بود، وارد شوند.»

وی افزود: «میانگین تعداد کامیون‌هایی که روزانه از زمان شروع آتش‌بس وارد نوار غزه می‌شوند، تنها به ۸۹ کامیون رسیده است، از ۶۰۰ کامیونی که قرار است روزانه وارد شوند.»

 

