درخواست جنجالی وزیر صهیونیست درباره جسد شهید السنوار
وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی طی اظهاراتی جنجالی، پیشنهاد سوزاندن جسد رهبر پیشین جنبش حماس را مطرح کرد و گفت که برخی اسطورههای فلسطینی نباید به دشمن بازگردانده شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، میری ریگیو، وزیر ارتباطات اسرائیل، روز گذشته طی گفتوگو با رادیو عبری گفت: به کابینه امنیتی پیشنهاد دادم که جسد یحیی السنوار، رهبر پیشین جنبش حماس را بسوزانند همانگونه که آمریکایی ها جسد اسامه بن لادن، رهبر القاعده را سوزاندند.
او افزود: «برخی نمادها نباید به دست دشمن بازگردند و طبق تجربیات ما در خاورمیانه، نمیخواهم اجازه دفن مجدد آنها داده شود.»
همزمان با امضای توافق آتشبس میان حماس و تلآویو، گزارشهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه حماس خواستار بازگرداندن پیکرهای شهیدان یحیی و محمد السنوار شده، اما این درخواست از سوی این رژیم رد شده است. ارتش اسرائیل همچنین اخیرا تصاویر و اسنادی تازه از عملیات ترور السنوار در خانیونس منتشر کرده است.