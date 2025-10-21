واکنش روسیه به خبر تعویق دیدار لاوروف و روبیو

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر ‌خارجه روسیه، در مورد گزارش‌های رسانه‌های غربی مبنی بر به تعویق افتادن دیدار وزرای ‌خارجه روسیه و آمریکا اظهار داشت که نمی‌توان چیزی را که بر سر آن توافق نشده است، به تعویق انداخت.

اظهارات ریابکوف ‌‌پس از آن مطرح شد که سی‌ان‌ان به نقل از مقامات کاخ سفید گزارش داد که دیدار «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه آمریکا، و «سرگئی لاوروف»، وزیر ‌خارجه روسیه، که قرار بود این هفته برگزار شود، موقتاً به تعویق افتاده است.

سی‌ان‌ان ادعا کرد که این اتفاق پس از تماس تلفنی بین این دو وزیر در روز دوشنبه رخ داده است که به گفته منابع سی‌ان‌ان، نشان داد که «روبیو و لاوروف انتظارات متفاوتی» در مورد احتمال پایان دادن به درگیری در اوکراین دارند.

ریابکوف گفت: «ما نمی‌توانیم چیزی را که بر سر آن توافق نشده است، به تعویق بیندازیم. ما آنچه را که برخی منابع غربی دیروز نوشتند، تأیید نکردیم. ما درک روشنی از زمان و مکان این دیدار نداشتیم.»

