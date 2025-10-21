خبرگزاری کار ایران
اعمال فشار برخی رهبران اروپایی برای مشارکت در نشست پوتین-ترامپ

روزنامه پولیتیکو به نقل از منابع گزارش داد که برخی از رهبران اروپایی در حال اعمال فشار برای مشارکت در نشست روسای جمهور روسیه و آمریکا در بوداپست هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، روزنامه پولیتیکو به نقل از منابع گزارش داد که تعدادی از رهبران اروپایی در حال اعمال فشار برای مشارکت در نشست آتی میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده هستند.

این روزنامه گزارش داد که رهبران اروپایی به دنبال حضصور «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در این دیدار و همچنین مذاکرات بعدی هستند.

یک منبع درگفت‌وگو با این روزنامه تایید کرد که کشورهای اتحادیه اروپا با واگذاری قلمرو از سوی اوکراین به روسیه، همانطور که پیشتر کاخ سفید درخواست کرده بود، مخالفت دارند.

به گفته منابع پولیتیکو چنین اقدامی ممکن است جرفه‌های   وحشت در استونی، لتونی و لیتوانی زده و  منجر به باز تسلیح گسترده در چندین کشور اروپایی شود.

 

 

 

