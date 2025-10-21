خبرگزاری کار ایران
هشدار کوشنر و ویتکاف به نتایناهو درباره اقدامات خطرساز در غزه

مذاکراه‌کنندگان آمریکایی در طرح آتش‌بس غزه، به نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به هر اقدامی که مرحله اول طرح آتش بس را به خطر بیندازد هشدار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» مذاکراه کنندگان آمریکایی در آتش‌بس غزه، به «بنیامین نتایناهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نسبت به هر اقدامی که مرحله اول طرح آتش بس را به خطر بیندازد هشداغر دادند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که  فرستادگان «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در جریان دیداری عصر روز گذشته -دوشنبه- به نتانیاهو گفتند: «اقدامی انجام نده  که آتش‌بس را به خطر بیندازد. ما می‌خواهیم هرکار ممکن را انجام دهیم  تا به مرحله دوم برسیم».

آنها افزودند: «درحالی‌که دفاع از خود قابل پذیرش است، به خطر انداختن آتش‌بس غیرقابل قبول است».

این شبکه صهیونیستی افزود: «ترامپ تلاش می‌کند آتش‌بس را حفظ کند و به حماس اطلاع دهد که  اسرائیل  ممکن است جنگ در غزه را از سر بگیرد، اما او در حال حاضر این کار را نمی‌کند چرا که در حال تلاش برای تحکیم آتش‌بس تلاش می‌کنند».

 

 

 

 

