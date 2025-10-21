به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو» وزیر خارجه مجارستان گفت که کشورش برنامه‌ای برای مداخله در اعمال دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه ندارد.

خبرگزاری «ایوراکتیو» به نقل از سیارتو گزارش داد: «ما برنامه‌ای برای جلوگیری از آن نداریم».

وزیر خارجه مجارستان توضیح داد که بوداپست از بسته جدید محدودیت‌های ضد روسی برای ،تمام اقداماتی که خلاف منافع ملی مجارستان بوده است، معافیت گرفته است.

