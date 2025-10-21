خبرگزاری کار ایران
وزیر خزانه‌داری آمریکا:

کشورهای گروه هفت فشار اقتصادی بر روسیه را تشدید کنند

وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفت که واشنگتن امیدوار است کشورهای گروه هفت فشار اقتصادی بر روسیه را تشدید کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «اسکات بسانت»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، به همکارانش در بریتانیا، آلمان و کانادا گفت که واشنگتن امیدوار است کشورهای گروه هفت فشار اقتصادی بر روسیه را تشدید کنند.

‌بسنت ‌تأکید کرد که «دولت ایالات متحده انتظار دارد اروپا از طریق اقدامات هماهنگ گروه هفت، نقش رهبری را در افزایش فشار بر روسیه ایفا کند.»

وی همچنین بر ضرورت درباره حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین و انتظار  کاخ سفید مبنی بر اینکه اروپا رهبری افزایش فشار گروه هفت بر روسیه را بر عهده خواهد گرفت؛ تاکید کرد. 

 

