کابینه ژاپن استعفا داد
پس از مدتها کشمکش، کابینه ژاپن به ریاست شیگرو ایشیبا، نخستوزیر استعفا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کابینه ژاپن استعفا کرد.
نخستوزیر ژاپن که از اکتبر سال گذشته زمام امور را بهدست گرفت، مدتها در برابر فشارهای فزاینده از سوی جناح راست حزب لیبرال دموکرات مقاومت کرده بود.
وی در نشستی مطبوعاتی با اشاره به فضای سیاسی پرتنش کشور گفت: «تصمیم دشواری را برای استعفا گرفتم و امیدوارم اعضای حزب بتوانند بر شکافهای ایجادشده غلبه کنند.»
وی تأکید کرد از زمان انتخابات سال گذشته به جد درباره کنارهگیری میاندیشیده اما بهدنبال زمان مناسب برای اعلام رسمی آن بوده است.