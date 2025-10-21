خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لغو دیدار روبیو و لاوروف

لغو دیدار روبیو و لاوروف
کد خبر : 1702973
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار وزرای خارجه روسیه و آمریکا لغو شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دیدار وزرای خارجه روسیه و آمریکا لغو شد. 

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که دیدار «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه آمریکا و «سرگئی لاوروف»، وزیر ‌خارجه روسیه که قرار بود این هفته برگزار شود، موقتاً به تعویق افتاده است.

سی‌ان‌ان ‌گزارش داد که هنوز مشخص نیست چرا این جلسه این هفته به تعویق افتاده است، در حالی که یک منبع گفت که روبیو و لاوروف انتظارات متفاوتی در مورد احتمال پایان دادن به عملیات نظامی روسیه در اوکراین دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ