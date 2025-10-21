لغو دیدار روبیو و لاوروف

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دیدار وزرای خارجه روسیه و آمریکا لغو شد.

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که دیدار «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه آمریکا و «سرگئی لاوروف»، وزیر ‌خارجه روسیه که قرار بود این هفته برگزار شود، موقتاً به تعویق افتاده است.

سی‌ان‌ان ‌گزارش داد که هنوز مشخص نیست چرا این جلسه این هفته به تعویق افتاده است، در حالی که یک منبع گفت که روبیو و لاوروف انتظارات متفاوتی در مورد احتمال پایان دادن به عملیات نظامی روسیه در اوکراین دارند.

