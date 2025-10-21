حاضرم نقش مترجم را بین ترامپ و زلنسکی ایفا کنم

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «الکساندر اشتوب»، رئیس جمهور فنلاند، تمایل خود را برای کار به عنوان مترجم بین «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد.

اشتوب به روزنامه تایمز گفت: «من نقش خود را خوب می‌دانم... بنابراین اگر بتوانم به عنوان مترجم بین زلنسکی و ترامپ در حل بحران اوکراین مفید باشم، پس چه بهتر. این عالی است.»

وی افزود: «توانایی ارسال پیام و ارتباط با رئیس جمهور آمریکا مفید است، اما باید مراقب باشم، زیرا این می‌تواند روزی به پایان برسد.»

انتهای پیام/