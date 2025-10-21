خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهور فنلاند:

حاضرم نقش مترجم را بین ترامپ و زلنسکی ایفا کنم

حاضرم نقش مترجم را بین ترامپ و زلنسکی ایفا کنم
رئیس جمهور فنلاند، تمایل خود را برای کار به عنوان مترجم بین رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «الکساندر اشتوب»، رئیس جمهور فنلاند، تمایل خود را برای کار به عنوان مترجم بین «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور  اوکراین، اعلام کرد.

اشتوب به روزنامه تایمز گفت: «من نقش خود را خوب می‌دانم... بنابراین اگر بتوانم به عنوان مترجم بین زلنسکی و ترامپ در حل بحران اوکراین مفید باشم، پس چه بهتر. این عالی است.»

وی افزود: «توانایی ارسال پیام و ارتباط با رئیس جمهور آمریکا مفید است، اما باید مراقب باشم، زیرا این می‌تواند روزی به پایان برسد.»

