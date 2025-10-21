به گزارش ایلنا، استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستاده‌های ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در نشستی که روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل داشتند به او هشدار دادند که که از انجام هر اقدامی که مرحله اول طرح ترامپ برای آتش‌بس در غزه، را به خطر بیندازد، خودداری کند.

شبکه ۱۲ عبری اعلام کرد که فرستاده‌های ترامپ به نتانیاهو گفتند: «از رفتاری که منجر به تهدید آتش‌بس شود، خودداری کن. ما می‌خواهیم تمام تلاش خود را برای رسیدن به مرحله دوم انجام دهیم.» آنها افزودند: «دفاع از خود قابل قبول است، اما به خطر انداختن آتش‌بس غیرقابل قبول است.»

این شبکه همچنین گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش است تا آتش‌بس را حفظ کند و به حماس اطلاع داده است که در صورت نیاز، اسرائیل ممکن است حملات خود را از سر بگیرد، اما در حال حاضر چنین اقدامی انجام نمی‌دهد و تمرکز اصلی بر تثبیت آتش‌بس است.

جارد کوشنر و استیو ویتکوف در نشستی طولانی با نتانیاهو و رون دیرمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل دیدار کردند و طبق منابع مطلع، پیام واضح و قاطعی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا به آنها منتقل شد که نباید اقداماتی انجام دهند که آتش‌بس را به خطر اندازد.

از سوی دیگر، نتانیاهو و دیرمر در این دیدار مدعی شدند که اسرائیل به آتش‌بس در غزه پایبند، و به توافق متعهد است، اما حماس است که آن را نقض می‌کند.

انتهای پیام/