«معامله سایه»؛ السالوادور کلید «زندان وحشت» را به ترامپ تحویل داد
آمریکا ممکن است با بازگرداندن ۹ رهبر باند «اماس-۱۳» به السالوادور موافقت کند؛ اقدامی که چند ماه پیش از اخراج صدها مهاجر ونزوئلایی به مرکزی معروف به «زندان وحشت» انجام شد و نگرانیهای گستردهای درباره قوانین حمایت و اعتبار وزارت دادگستری آمریکا بهوجود آورده است.
به گزارش ایلنا، آخرین گزارشها حاکی است که آمریکا ممکن است با درخواست نایب بوکله، رئیسجمهور السالوادور، برای بازگرداندن ۹ رهبر باند «اماس-۱۳» که تحت حفاظت دولت این کشور بودند، موافقت کند. این اقدام چند ماه پیش از توافق اخراج صدها مهاجر ونزوئلایی به مرکزی معروف به «زندان وحشت» در السالوادور انجام شد و بحثهای گستردهای درباره قوانین حمایت آمریکا به راه انداخت.
براساس گزارش «واشنگتنپست»، مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تماس تلفنی با بوکله در ۱۳ مارس وعده داد که این درخواست اجرایی شود، هرچند برخی از این رهبران «خبرچین» تحت حمایت دولت آمریکا بودند. روبیو همچنین اعلام کرد که دادستان کل آمریکا، بام بوندی، ترتیبات لازم برای تحویل این خبرچینها به السالوادور را انجام خواهد داد.
کارشناسان میگویند این وعده نشاندهنده آمادگی دولت ترامپ برای پاسخ به خواستههای بوکله در ازای دسترسی آمریکا به «مرکز بازداشت تروریسم» در السالوادور است؛ اقدامی که بخش مهمی از برنامه دولت برای اخراج مهاجران را تشکیل میدهد. برخی مقامات پیشین نیز هشدار دادهاند که این معامله ممکن است سالها تلاش اجرای قانون آمریکا علیه رهبران باندها را تضعیف کرده و اعتبار وزارت دادگستری در برخورد با خبرچینها را به خطر بیندازد.
با این حال، بازگرداندن این خبرچینها برای بوکله ضروری بود تا شهرت خود به عنوان رئیسجمهوری سختگیر در مبارزه با جرم و جنایت را حفظ کند و تهدیدهای احتمالی تحقیقات آمریکا درباره ارتباط وی با «اماس-۱۳» را کاهش دهد. برخی از این خبرچینها اطلاعات حساسی درباره فساد احتمالی در دولت داشتند که بازگرداندن آنها را به اقدامی بسیار حساس تبدیل کرده است.
براساس منابع مطلع، تاکنون سزار لوپز لارایوس، یکی از رهبران از میان ۹ نفر به السالوادور بازگردانده شده و بقیه همچنان در بازداشت آمریکا هستند. دیگر عملیاتهای اخراج، از جمله اخراج مهاجران به ونزوئلا، بر اساس توافق سهجانبه واشنگتن، سان سالوادور و کاراکاس انجام شده، اما اجرای کامل درخواست اولیه به دلیل موانع قانونی و نگرانی از امنیت متهمان، معلق مانده است.
منابع همچنین اعلام کردهاند که این عملیات، که این افراد را به بازداشت آمریکا رساند، یکی از مهمترین تحقیقات وزارت دادگستری در سالهای اخیر علیه رهبران «اماس-۱۳» بوده و با همکاری یک گروه ویژه عملیاتی انجام شده است.
بازگشت لوپز لارایوس به السالوادور با واکنش گستردهای مواجه شده است؛ قاضی فدرال نسبت به سرعت و محرمانه بودن عملیات اخراج ابراز تردید کرده و برخی نهادها نیز هشدار دادهاند که بازگرداندن ۸ نفر دیگر ممکن است آنها را در معرض انتقام از سوی «اماس-۱۳» یا حتی دولت قرار دهد.
همزمان، وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات خود درباره توافقات احتمالی بین «اماس-۱۳» و دولت بوکله را ادامه میدهد، اما منابع گزارش دادهاند که بخشی از منابع و تلاشهای تحقیقاتی به خطوط مستقیم ارتباط با کاخ سفید منتقل شده و نظارت بر تعامل السالوادور با باندها کاهش یافته است.